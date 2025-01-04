Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Taşlar yerine oturacak

''Bizim hedefimiz; kalıcı, sosyal refah elde etmek. Gerçekçi politikalarla, kalıcı refah. Bunun da şartı ne? Enflasyonu düşürmek. Bugün ücret artışı yaparsınız. Çok da yüksek yaparsınız. Yarın onu aşan bir enflasyon olduğu zaman, hiçbir anlam ifade etmez. Önemli olan ücret artışlarının düşüş trendinde bir enflasyonla gerçekleştirmek. Biz de bu perspektifle hareket ediyoruz. Allah'ın izniyle bu sene çok ciddi bir kırılma olacak. 2026-27 perspektifinde de yeniden tek haneli rakamlara bu ülkeyi kavuşturacağız. Bunda da son derece kararlıyız. Bunu başardığımızdan çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Son 20 yılda 238 milyar dolarlık bir ekonomiyi bu sene 1,3 trilyon düzeyine nasıl taşıdıysak. 36 milyar dolarlık bir ihracatı 2024 sonu itibarıyla 262 milyar dolara nasıl ulaştırdıysak, yine 12 milyar dolar bile tutmayan bir turizm gelirini nasıl ki 60 milyar dolar seviyesine taşıdıysak, ekonomimizi büyütmeye, ülkemizi güçlü kararlı bir şekilde geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Asırlara uzanan medeniyetimiz, yüzyıllık, asırlık Cumhuriyet birikimimizin zemininde Türkiye'nin vizyonumuzu hayata geçiriyoruz. Çok daha büyük bir ekonomi olacağız. Çok daha güçlü bir ülke olacağız. Bölgemizde ve dünyada çok etkili hale geleceğiz"