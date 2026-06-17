Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde veda ziyareti: Cevdet Yılmaz’dan Viktor Matis’e teşekkür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görev süresi sona eren Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Yılmaz, Matis’in görev süresi boyunca Türkiye ile Macaristan ilişkilerine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, yeni yaşamında başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, sanal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
"Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde, görev süresinin sona ermesi vesilesiyle veda ziyaretinde bulunan Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Viktor Matis’i ağırladık. Görev yaptığı süre boyunca Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine sunduğu değerli katkılar dolayısıyla kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Türkiye’nin samimi bir dostu olarak Sayın Matis’in ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.