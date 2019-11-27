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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO'ya uyarı: Türkiye'nin endişeleri ciddiye alınmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "NATO müttefikleri Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye almalı ve bunların üstesinden gelmek için işbirliği içinde çalışmalıdırlar" dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla NATO müttefiklerinin Türkiye'nin endişelerini ciddiye almaları gerektğini vurguladı.

Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, en güçlü ikinci orduya sahip güçlü bir NATO üyesi ve AB'ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye almalı ve bunların üstesinden gelmek için işbirliği içinde çalışmalıdırlar" dedi.

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