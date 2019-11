Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO'ya uyarı: Türkiye'nin endişeleri ciddiye alınmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla NATO müttefiklerinin Türkiye'nin endişelerini ciddiye almaları gerektğini vurguladı.

Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, en güçlü ikinci orduya sahip güçlü bir NATO üyesi ve AB'ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye almalı ve bunların üstesinden gelmek için işbirliği içinde çalışmalıdırlar" dedi.

Turkey is a strong member of NATO with the second largest army in it and wants to join the EU as a full member. But the allies must take threats against Turkey’s national security seriously and work in partnership to overcome them. https://t.co/it0uweALU3 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 27 Kasım 2019