Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü: Asra mührümüzü vuracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda her alanda ezber bozan atılımlar içindeyiz” dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 102’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Erdoğan, zaferlerle dolu Türk tarihinin doruk noktalarından biri olan bu önemli günde; ülke sınırları içindeki 86 milyon vatandaşın, Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışındaki vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etti.





HAYIRLARA VESİLE OLSUN

“İstiklal ve istikbal mefkuremizin, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğinde tecessüm ettiği bu önemli günün; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele’yi sevk ve idare ederek Cumhuriyet’e giden yolu açan Gazi Meclisimizin tüm mensuplarını, bugün bir kez daha şükranla anıyorum. Ahlat ve Malazgirt’teki ilk akınlardan Çanakkale Destanı’na, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz direnişine kadar asırlardır kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanları rahmetle yad ediyorum.”





VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

“Tüm dünyanın bildiği şu hakikati bugün bir kez daha ilan etmek isterim; biz hem güçlü bir millet hem de köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki güneş ve etrafındaki 16 yıldız, bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizi temsil ediyor. ‘Ebetmüddet’ ülküsüyle kurduğumuz bu devletlerin her biri, milli kimliğimizin şan ve şeref payesi; cihana yön veren aziz milletimizin kudret ve merhamet nişanesidir. Türkiye Cumhuriyeti ise tarihinin en sancılı günlerinde, onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakar milletimizin son çatısı; devletler zincirimizin son halkasıdır. Bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak; cesur ve cefakar ellerde yükselen Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”





EZBER BOZAN ATILIMLAR İÇİNDEYİZ

“Asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; savunma sanayiinden ekonomiye, eğitimden tarıma, turizme, enerjiye ve dış politikaya kadar her alanda ezber bozan atılımlar içindeyiz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarıyor, afetzede kardeşlerimizi hızla güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar, söz verdiğimiz şekilde, 453 bin konutun anahtar teslimini gerçekleştirmiş olacağız..”





OYUNLARI BOZMAYA DEVAM

“Aynı zamanda 86 milyon insanımızın huzur, güven, barış ve refah içinde yaşayacağı Terörsüz Türkiye menziline doğru da emin adımlarla ilerliyoruz. Millî birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden; engelleri aşmaya, oyunları bozmaya, yayılmacı emeller peşinde koşanların heveslerini kursaklarında bırakmaya inşallah devam edeceğiz.”





KALICI BARIŞA GİDEN YOLU AÇACAĞIZ

“Diğer taraftan, savaş, çatışma ve krizlerin evrensel değerleri aşındırdığı bir dönemde Türkiye olarak, hak ve hakikatin savunucusu kimliğimizle ‘daha adil bir dünya’ için var gücümüzle çalışıyoruz. Gazze ve Filistin başta olmak üzere, pek çok kriz bölgesinde; arabuluculuk faaliyetlerimizle, diplomatik girişimlerimizle, insanî yardımlarımızla akan kanı durdurmanın, yaraları sarmanın, kalıcı barışa giden yolu ardına kadar açmanın gayretindeyiz.”





Hep birlikte daha güçlü Türkiye’ye!

“Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümü kutlu olsun!” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “İlhamını çift başlı Selçuklu Kartalı’ndan alan 360 derecelik dış politika vizyonumuzla, tarihimize ve kimliğimize yaraşır şekilde, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu büyük bir titizlikle yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Bölgesinde lider; dünyada muteber; büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi ise şükranla yad ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın, sevincimize ortak olan tüm dost ve misafirlerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum.”





Yolumuzdan dönmeyeceğiz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir’de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’de buluştu. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı.





ÖZGÜR ÖZEL DE KATILDI

Erdoğan’ın başkanlığındaki Aslanlı Yol’daki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı. Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.





EVLATLARIMIZA EMANET EDECEĞİZ

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle şunları yazdı: “Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni, işaret ettiğiniz şekilde, ‘muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak’ amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını arttırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah’ın izni, aziz milletimizin desteği ve büyük ve güçlü Türkiye’yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz.”





Hem sahada hem masada güçlüyüz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu. Erdoğan, “Asırlar boyunca ilâ-yı kelimetullah davasının sancaktarlığını yapmış, barışın, huzurun, iyilik ve adaletin hamiliğini üstlenmiş bir millet olarak bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. Savaş ve çatışmaların sona erdirilmesinden insani kriz ve afet bölgelerindeki yardım çalışmalarına, kurumlarımızla, kadrolarımızla hem sahada hem de masada güçlü bir varlık gösteriyoruz. 102 yıllık Cumhuriyet tecrübemizin ışığında tüm bu başarıları inşallah çok daha yüksek seviyelere çıkartacağız” dedi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Biz esarete binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş, istiklaline aşık bir milletin mensuplarıyız.

Cumhuriyetin mütemmim cüzü demokrasidir. Cumhuriyeti, cumhurla ve demokrasiyle taçlandırma yolculuğu tek parti yıllarında ve darbe dönemlerinde kesintiye uğramış olsa da bir şekilde bu engelleri aşarak bugünlere gelmeyi başarmıştır.

Biz vatanımızı yalnızca aziz şehit ve gazilerimizin değil, aynı zamanda vediatullah yani Rabbimizin de emaneti olarak görüyoruz. Yani bu yüzden devletimizi ilelebet payidar kılmak, milletimizi asırlık hayalleriyle buluşturmak için yoğun bir mücadele yürütüyoruz.





SLOGAN CUMHURİYETÇİLERİNE ALDIRMIYORUZ

Savunma sanayiinden ekonomiye, ulaştırmadan eğitime, ticaretten sağlığa, dış politikaya, teknolojiye, turizme kadar her alanda geçmişle kıyas dahi yapılamayacak ölçüde büyük bir kalkınma seferberliği içindeyiz. Cumhuriyeti salonlara ve gardıroplara indirgemeye çalışan slogan cumhuriyetçilerine aldırmadan Cumhuriyet’e asıl hizmetin eser ve hizmetle olacağını 81 vilayetimize kazandırdığımız devasa yatırımlarla ortaya koyuyoruz.

Ana muharebe tankımız ALTAY’ın Silahlı Kuvvetlerimize teslimini gerçekleştirdik. İnşallah, gelecek 6 yıl içerisinde toplam 250 adet ALTAY tankını ordumuzun emrine vermeyi hedefliyoruz. Kurtuluş Savaşı’nda unutmayalım kağnıyla mermi taşıyan kahramanlardan aldığımız güçle artık kendi tankımızı, savaş gemilerimizi, insansız hava araçlarımızı, helikopterimizi, savaş uçağımızı yapıyoruz.

Türkiye’nin kısa sürede ulaştığı bu göz kamaştıran seviye, hiç şüphesiz seviye hiç şüphesiz Cumhuriyetimizi kuranların tahayyül ve tasavvur ettikleri seviyedir.

Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, her metrekaresinde güvenliğin ve huzurun en üst seviyede egemen olduğu bir Türkiye'yi inşallah sabırla, azimle, sağduyu ve soğukkanlılıkla inşa etmekte kararlıyız.





SEYFİ ÖĞÜN'E KÜLTÜR ÖDÜLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödüllerini açıkladı. Bilim ve Kültür alanında Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün, Resim alanında Yalçın Gökçebağ, Müzik Alanında Yalçın Tura, Arkeoloji alanında Fahri Işık, Fotoğtaf alanında Ali Jadallah ödüle layık görüldü.





GUTERRES’E ATATÜRK BARIŞ ÖDÜLÜ

Erdoğan, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne dünyada barış ve istikrarın hakim olması için yürüttüğü çabalardan dolayı BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in layık görüldüğünü duyurdu.





Tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara’da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Erdoğan’a bayram tebriklerini sundu. Törende, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personel de Erdoğan’a tebriklerini iletti.



