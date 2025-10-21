Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
D100’de otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

D100’de otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

11:4921/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Feci Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Yukarı Kayı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Y. idaresindeki 34 TH 5592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce orta refüjdeki bariyerlere çarptı, ardından şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi eşi F.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kastamonu
#Tosya
#trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu