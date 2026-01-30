Yeni Şafak
Dana sucuğunda tek tırnaklı hayvan eti çıktı: Tarım Bakanlığı firmayı ifşa etti

15:2830/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Akyazı ilçesinde bulunan Kartal Et ve Et Mamülleri taklit-tağşiş listesinde yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde Sakarya’dan bir firma da yer aldı. Firmanın dana sucuğunda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler neticesinde taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesi "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye giren Sakarya’daki bir firma da ifşa edildi.

Akyazı ilçesinde bulunan Kartal Et ve Et Mamülleri’nce üretilen dana sucuğunda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#tek tırnaklı eti
#sucuk
