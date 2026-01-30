Dana sucuğunda tek tırnaklı hayvan eti çıktı: Tarım Bakanlığı firmayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler neticesinde taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesi "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye giren Sakarya’daki bir firma da ifşa edildi.