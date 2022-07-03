‘Darbeci değiller’ ama kaçıyorlar!

Hayat

Çocukların Cüneyt Arkın’a ihtiyacı var

Sıradanın Kırılganlığı isimli kolektif kitabın editörü olan Mehmet Emin Balcı, bedeni algılamaya dünyaya temas etmemizle başladığımızı söylüyor. Kitapta yer alan öykülere yazarların aynı zamanda analizler de yazdığını belirten Balcı, “Sizi siz yapan bir hikâyeyi anlatmaya başladığınızda hem bir anlatıcı olursunuz hem de bir kahraman” diyor.