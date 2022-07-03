Gündem Darbeci değiller ama kaçıyorlar
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

‘Darbeci değiller’ ama kaçıyorlar!

Belli çevreler askeri öğrencilerin 15 Temmuz'da darbeye katılmadıklarını savunsa da her gün bunu boşa düşüren bir gelişme yaşanıyor. Dün yüzerek Bodrum'dan Yunan adası Kos'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı. Birinin ihraç teğmen, ötekinin eski askeri öğrenci olduğu ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Abdullah Sarica Yeni Şafak
‘Darbeci değiller’ ama kaçıyorlar!
‘Darbeci değiller’ ama kaçıyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da darbe girişimine katılmadığını savunduğu FETÖ'cü eski askeri öğrenciler, her nedense teker teker Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Yargıtay kararıyla tahliye edilen FETÖ'cü askeri öğrenciler meselesi gündemdeki yerini korurken, Muğla'dan “bu kişilerin darbeye katılmadığını savunanları boşa çıkaracak” bir haber geldi. Emniyet ve Sahil Güvenlik'in ortak çalışmasıyla, Bodrum'dan yüzerek Yunan adası Kos'a geçmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

2 FETÖ'cünün dalgıç kıyafetinin içine para ve fotoğraf makinesi gizlediği görüldü.
2 FETÖ'cünün dalgıç kıyafetinin içine para ve fotoğraf makinesi gizlediği görüldü.

İHRAÇ TEĞMEN VE ASKERİ ÖĞRENCİ

Şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç teğmen ve eski askeri öğrenci olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.O.B. ve M.K. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü eski askeri öğrencilere verdiği destekle gündemden düşmüyor. 30 Haziran'da, cezaevinden tahliye edilen FETÖ'cü eski askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya ve annesiyle görüşen Kılıçdaroğlu, Çetinkaya'yı 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin bombaladığı Gazi Meclis'te bağrına basmıştı.

Bodrum'dan yüzerek Kos'a geçmeye çalışıyorlardı: İki FETÖ şüphelisi yakalandı
GÜNDEM
Bodrum'dan yüzerek Kos'a geçmeye çalışıyorlardı: İki FETÖ şüphelisi yakalandı
Tedbirler üst düzeye çıkarıldı

Tedbirler üst düzeye çıkarıldı

​Jandarma bölgede göz açtırmıyor.
Zam oranları belli oluyor

Zam oranları belli oluyor

​Milyonlarca kişi merakla bekliyor.
Randevu isteyen Rum lidere Erdoğandan cevap: KKTCye gel

​'İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor.'

Bakanlık duyurdu: ​Otomobillere yönelik yeni dönem başlıyor.

​Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti: Kuyudan su çekiyoruz.

​Karadan denizdeki hedefi vurdu.

​Türkiye'den kritik doğal gaz hamlesi.

​Bakan Kurum'dan muhalefete tepki.

​'Milli ekonomiye 348 milyon lira katkı sağlayacak.'

İstanbul'da şehir hatları vapuru iskeleye çarptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.