‘Darbeci değiller’ ama kaçıyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da darbe girişimine katılmadığını savunduğu FETÖ'cü eski askeri öğrenciler, her nedense teker teker Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Yargıtay kararıyla tahliye edilen FETÖ'cü askeri öğrenciler meselesi gündemdeki yerini korurken, Muğla'dan “bu kişilerin darbeye katılmadığını savunanları boşa çıkaracak” bir haber geldi. Emniyet ve Sahil Güvenlik'in ortak çalışmasıyla, Bodrum'dan yüzerek Yunan adası Kos'a geçmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
İHRAÇ TEĞMEN VE ASKERİ ÖĞRENCİ
Şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç teğmen ve eski askeri öğrenci olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.O.B. ve M.K. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü eski askeri öğrencilere verdiği destekle gündemden düşmüyor. 30 Haziran'da, cezaevinden tahliye edilen FETÖ'cü eski askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya ve annesiyle görüşen Kılıçdaroğlu, Çetinkaya'yı 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin bombaladığı Gazi Meclis'te bağrına basmıştı.