Define bulmak için canlarından oluyorlardı: Patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandılar

Define bulmak için canlarından oluyorlardı: Patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandılar

6/01/2026, Salı
Konya’nın Ereğli ilçesinde define ararken kayayı parçalamak isteyen iki kişi, kullandıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde define ararken kayayı parçalamak isteyen 2 kişi, kullandıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

İddiaya göre Zengen ile Kutören mahalleleri arasındaki bir bölgeye define aramaya giden T.E. (41) ve Ö.S. (30) kazdıkları çukurda önlerine çıkan kayayı parçalamak isterken kullandıkları el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada T.E. ve Ö.S. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


