Dem Parti randevu istedi: İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı heyetinin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüme gerçekleştireceğini açıkladı.
Terörden arındırılmış Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan bu kritik süreç kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özel bir komisyon oluşturuldu.
Komisyon çalışmalarını sürdürürken, sürece dair yeni ve önemli bir gelişme daha yaşandı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğini belirtti.
Heyette kimler var?
Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.