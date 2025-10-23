Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dem Parti randevu istedi: İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Dem Parti randevu istedi: İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

09:1723/10/2025, الخميس
Diğer
Sonraki haber
DEM heyeti Külliye'de
DEM heyeti Külliye'de

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı heyetinin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüme gerçekleştireceğini açıkladı.

Terörden arındırılmış Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden sürüyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan bu kritik süreç kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özel bir komisyon oluşturuldu.


Komisyon çalışmalarını sürdürürken, sürece dair yeni ve önemli bir gelişme daha yaşandı.



DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğini belirtti.


Heyette kimler var?


Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.



#terörsüz türkiye
#DEM Parti
#erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi açıklandı mı? TOKİ yeni konutun daire tipleri, metrekare büyüklükleri, ödeme koşulları ve başvuru şartları neler?