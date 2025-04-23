DEM Parti yarın saat 10.30'da Bakan Tunç ile görüşecek

Adalet Bakanlığında hangi konuları gündeme getireceksiniz diye sorduklarında söyledikleri hususlar var. Hasta tutuklularla ilgili hasta hükümlülerle ilgili talepleri olduklarını ifade ediyorlar. Cezaevlerindeki ceza süresini doldurmuş ama cezaevi gözlem kurulları nedeniyle koşullu salıvermeden yaralanamayan hükümlülerden dolayı birtakım talepleri olduklarını ifade ediyorlar. Tüm bunları dinleyeceğiz değerlendireceğiz. Bu noktada yasal çerçeve içerisinde yapılması gereken ne varsa bugüne kadar zaten yasal çerçevede yapılanları ilgili kurumlarımız yapıyorlar.