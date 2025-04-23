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DEM Parti yarın saat 10.30'da Bakan Tunç ile görüşecek

DEM Parti yarın saat 10.30'da Bakan Tunç ile görüşecek

20:2023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
IHA
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DEM Parti heyeti, yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.
DEM Parti heyeti, yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

DEM Parti Heyeti yarın saat 10.30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılına başladığımız şu anlamlı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105'inci yıldönümünü kutluyoruz ve son 40 yılında maalesef ülkemiz nerdeyse yarım astı terörle mücadeleyle geçti. Terör belasından kurtulmayı bütün Türkiye istiyor" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının DEM Parti ile görüşme konusundaki soru üzerine, "
DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Koçyiğit'le beraber Adalet Bakanlığında görüşme gerçekleştireceğiz. Yarın saat 10.30'da görüşme olacak, bu görüşmede onları tabii ki dinleyeceğiz özellikle kamuya açıkladıkları bazı hususlar var.
Adalet Bakanlığında hangi konuları gündeme getireceksiniz diye sorduklarında söyledikleri hususlar var. Hasta tutuklularla ilgili hasta hükümlülerle ilgili talepleri olduklarını ifade ediyorlar. Cezaevlerindeki ceza süresini doldurmuş ama cezaevi gözlem kurulları nedeniyle koşullu salıvermeden yaralanamayan hükümlülerden dolayı birtakım talepleri olduklarını ifade ediyorlar. Tüm bunları dinleyeceğiz değerlendireceğiz. Bu noktada yasal çerçeve içerisinde yapılması gereken ne varsa bugüne kadar zaten yasal çerçevede yapılanları ilgili kurumlarımız yapıyorlar.
Burada tabii hedefimiz terörsüz bir Türkiye. 40 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin kalkınmasının önünde en büyük engel olarak terör belası vardı. Bundan kurtulmanın eşiğindeyiz. Bu ülkemiz için çok önemli. Türkiye yüzyılına başladığımız şu anlamlı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105'inci yıldönümünü kutluyoruz ve son 40 yılında maalesef ülkemiz nerdeyse yarım asrı terörle mücadeleyle geçti. Terör belasından kurtulmayı bütün Türkiye istiyor"
dedi.


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