DEM Parti'nin verdiği KHK’ların iptali teklifi oylandı: İYİ Parti'nin kararı dikkat çekti

Ömer Faruk Gergerlioğlu
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Gergerlioğlu yasalaşmış OHAL KHK’larının iptali yasa teklifine partilerin hangi yönde oy verdiklerini açıkladı.
İYİ Parti 'Cumhur' tarafında yer aldı
İYİ Parti 'Cumhur' tarafında yer aldı
AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin
'hayır'
oyu verdiğini aktaran Gergerlioğlu DEM (HEDEP, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin ise
'evet'
oyu verdiğini belirtti.
DEM'li vekil CHP'nin ise çekimser kaldığını söyledi.
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1 saat önce