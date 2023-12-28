DEM Parti'nin verdiği KHK’ların iptali teklifi oylandı: İYİ Parti'nin kararı dikkat çekti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir" dedi.