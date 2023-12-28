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DEM Parti'nin verdiği KHK’ların iptali teklifi oylandı: İYİ Parti'nin kararı dikkat çekti

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun OHAL KHK’larının iptali ile ilgili verdiği yasa teklifine AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'hayır' oyu verirken CHP ise çekimser kaldı.Teklife 'evet' veren diğer partiler ise DEM (HEDEP), Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi oldu.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:23 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:13 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ömer Faruk Gergerlioğlu
Ömer Faruk Gergerlioğlu

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.


Gergerlioğlu yasalaşmış OHAL KHK’larının iptali yasa teklifine partilerin hangi yönde oy verdiklerini açıkladı.



İYİ Parti 'Cumhur' tarafında yer aldı


AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin
'hayır'
oyu verdiğini aktaran Gergerlioğlu DEM (HEDEP, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin ise
'evet'
oyu verdiğini belirtti.

DEM'li vekil CHP'nin ise çekimser kaldığını söyledi.



#DEM Parti
#KHK
#AK Parti
#MHP
#İYİ Parti
#CHP
#Saadet Partisi
1 saat önce
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