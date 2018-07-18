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Denetimle paniklediler

Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak ABD’de 15 Temmuz’u anlattı. Çolak, “Kara Havacılık Komutanlığı’nda yapmış olduğum denetim ve kontrol görevi örgütü panikleten etkenlerden biri olmuş ve o gece 03.00’te başlatmayı planladıkları darbe girişimini, açığa çıktığından şüphelenmeleri nedeni ile erkene akşam saatlerine almışlardır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Zeki Çolak
Salih Zeki Çolak

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerce derdest edilen Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Türk Miras Vakfı (THO) ile Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Küresel Politikalar Enstitüsünün (GPI) ABD’nin başkenti Washington’da ortak düzenlediği panelde, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

AKAR’A ULAŞAMADIM

15 Temmuz akşamı dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar tarafından Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) gelen bir duyumla ilgili Kara Havacılık Komutanlığı’na inceleme yapmak üzere gönderildiğini belirten Çolak, inceleme sırasında Akar ile iki kez telefon görüşmesi yaptığını, daha sonra Akar’a ulaşamadığını söyledi.

ERKEN SAATE ALDILAR

Çolak, en son karargaha telefonla ulaştığında Genelkurmay Başkanı emir subayının Akar’ın kendisini karargahta beklediğini söylediğini ve bunun üzerine Genelkurmay karargahına gittiğini dile getirdi.

Çolak, “Kara Kavacılık Komutanlığında yapmış olduğum denetim ve kontrol görevi, örgütü panikleten etkenlerden biri olmuş ve o gece 03.00’te başlatmayı planladıkları darbe girişimini, açığa çıktığından şüphelenmeleri nedeni ile erkene akşam saatlerine almışlardır” ifadelerini kullandı

UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜK

Çolak, “15 Temmuz girişimi ülkemiz için bir dönüm noktası oldu, bir uçurumun kenarından dönülmüştür diye düşünüyorum” dedi. Darbecilerin planlarını erkene almayıp gece devreye sokmuş olması durumunda kayıpların çok daha büyük olabileceği değerlendirmesinde bulunan Çolak “Hiçbir zaman bunlar istedikleri hedeflere ulaşamazdı ama ülkemiz çok daha büyük sıkıntılar çekerdi” şeklinde konuştu.

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