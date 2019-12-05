Denizli'de 27 silah ile yakalanan bir kişi tutuklandı

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Kahvehanenin çöp kovasından tarihi eser fışkırdı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından bir kahvehaneye yapılan operasyonda çöp kovası içinde ‘Roma Helenistik Antik’ döneme ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi.