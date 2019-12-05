Gündem Denizlide 27 silah ile yakalanan bir kişi tutuklandı
DENİZLİ

Denizli haberleri: 27 silah ile yakalandı, tutuklandı

Denizli'de 27 silah ile yakalanan bir kişi tutuklandı

Denizli'de silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 27 silah ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen silahlar.
Ele geçirilen silahlar.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesinde 1 kişinin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Kuru sıkı tabancaların bilye atar hale getirilerek, yasa dışı yollardan satıldığını belirleyen polis, dün şüphelinin adresine baskın yaptı.

Şüpheli gözaltına alınırken adreste yapılan aramada, ruhsatsız 21 tabanca, 4 av tüfeği, 9 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 1 otomatik tabanca ve 73 kurusıkı tabancaların bilye atar hale dönüştürülmesini sağlayan parça ele geçirdi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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