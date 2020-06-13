Denizli'deki operasyonda ilginç görüntü: Dolaptan FETÖ’cü çıktı!

Spor

Trabzonspor son 16 sezonun en iyi dış saha serisini yakaladı

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Trabzonspor, son 16 sezonun en iyi dış saha serisini yakaladı. 2004-2005 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer bu sezon da aynı seriyi yakaladı.