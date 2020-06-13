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Gündem Denizlideki operasyonda ilginç görüntü Dolaptan FETÖcü çıktı
DENİZLİ

Denizli'deki operasyonda ilginç görüntü: Dolaptan FETÖ’cü çıktı!

Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli şahıs yakalanırken, ev içerisinde özel olarak yaptırdıkları gizli bölmede saklanan bir kişi yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Ev içerisinde özel olarak yaptırdıkları gizli bölmede saklanan bir kişi yakalandı.
Ev içerisinde özel olarak yaptırdıkları gizli bölmede saklanan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama emri ile aranan örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Örgütün hücre evlerine yapılan operasyon kapsamında 5 şüpheli şahıs yakalandı.

DOLAPTA GİZLENİRKEN BULUNDU

Şüpheli şahısların bulunduğu evde özel olarak tasarlanmış olan elbise dolabına oluşturdukları gizli bölmede 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Ev içerisinde özel olarak yaptırdıkları gizli bölmede saklanan bir kişi yakalandı.
  • Operasyon neticesinde yapılan aramada birçok örgütsel dijital materyal ele geçirilirken, örgütün şahıslara verdiği altın ve para ele geçirildi.

Ev içerisinde özel olarak yaptırdıkları gizli bölmede saklanan bir kişi yakalandı.


Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken, 2 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ev içerisinde özel olarak yaptırdıkları gizli bölmede saklanan bir kişi yakalandı.
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