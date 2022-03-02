Gündem Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
DENİZLİ

Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle saat 20.30 itibariyle trafiğe tamamen kapandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Denizliyi Antalya ve Muğlaya bağlayan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı
Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle saat 20.30 itibariyle trafiğe tamamen kapandı.

Muğla'yı Denizli'ye bağlayan karayolunda kar yağışı etkisini artırdı.

Kar yağışının devam etmesi üzerine Muğla çıkışında Gölcük mevkisinde bekleyen trafik ekipleri, buradan Denizli'ye araçların geçişine izin vermiyor. Gazeller Mahallesi'nden de jandarma ekipleri Muğla istikametine araç göndermiyor.

AFAD ve Kızılay ekipleri ise bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışma başlattı.

Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere kumanya, su, çocuklara oyuncak ve meyve suyu dağıttı.

AFAD ekipleri yolda kalan sürücülerin zincir takmasına yardım etti. Karayolları ekipleri karayolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Mültecilerin kimlik ve pasaportlarını imha etmelerine karşı parmak izi önlemi
GÜNDEM
Mültecilerin kimlik ve pasaportlarını imha etmelerine karşı parmak izi önlemi

Kara teslim olduk: Yollar kapandı 57 ilde eğitime ara verildi
HAYAT
Kara teslim olduk: Yollar kapandı 57 ilde eğitime ara verildi

Kayıplarını duyurdular

Kayıplarını duyurdular

​Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
Vodafone Parkta üçüncü gol sesi

Vodafone Park'ta üçüncü gol sesi

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
İşgalde yedinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Gözler TFF'nin üzerinde

Gözler TFF'nin üzerinde

​Stadyuma giriş kurallarının değişmesi bekleniyor.

​Bakan Koca kaldırılan kısıtlamaları açıkladı.

​'Avrupa ülkelerinin sadece Avrupalıları kabul etmesi doğaldır.'

​Ağlayan Rus askerleri böyle sitem etti.

Türkiye'ye <br>yürüyerek geldiler

Türkiye'ye
yürüyerek geldiler

​Savaştan büyük kaçış sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.