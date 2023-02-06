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Deprem bölgesi için iki hayati çağrı: Telefon ve araçları kullanmayın

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yanı sıra Osmaniye, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa Malatya, Hatay ve Diyarbarkır'da yıkılan binaların da olduğu belirtilirken yetkililerden iki hayati çağrı geldi.

06:22 . 6/02/2023 Monday
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

Büyük deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Adana, Şanlıurfa Malatya, Hatay ve Diyarbarkır'da yıkılan binaların da olduğu belirtiliyor.


Büyük deprem sonrası bakanlar deprem bölgelerine giderken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir" açıklamasında bulundu.

İKİ HAYATİ ÇAĞRI

7,4 depremin ardından bölgede en büyüğü 6,6 olmak üzerde 22 artçı deprem meydana gelirken yetkililerden de arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak için araçlar ile trafik oluşturulmaması ve gerekli olmadığı sürece telefonların kullanılmaması yönünde çağrı geldi.


AFAD'dan deprem sonrası cep telefonlarıyla iletişime dair uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), pet çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.


Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.




#Kahramanmaraş
#Deprem
#Hatay
#Osmaniye
#Diyarbakır deprem
1 hour ago
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Deprem bölgesi için iki hayati çağrı: Telefon ve araçları kullanmayın
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