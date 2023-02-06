Deprem bölgesi için iki hayati çağrı: Telefon ve araçları kullanmayın

Büyük deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Adana, Şanlıurfa Malatya, Hatay ve Diyarbarkır'da yıkılan binaların da olduğu belirtiliyor.

7,4 depremin ardından bölgede en büyüğü 6,6 olmak üzerde 22 artçı deprem meydana gelirken yetkililerden de arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak için araçlar ile trafik oluşturulmaması ve gerekli olmadığı sürece telefonların kullanılmaması yönünde çağrı geldi.