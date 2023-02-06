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Depremin etkilediği 10 ilde fırınlar ücretsiz ekmek verecek

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen 10 ilde fırınlar ekmeği ücretsiz verecek.

20:58 . 6/02/2023 Pazartesi
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Kahramanmaraş
'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Sabah saat 04.17'de yaşanan deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.

Depremden en çok etkilenen bu 10 ilde fırınlar ekmekleri ücretsiz olarak verme kararı aldığını duyurdu.



#kahramanmaraş deprem
#Ekmek
#Fırın
1 saat önce
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Depremin etkilediği 10 ilde fırınlar ücretsiz ekmek verecek
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