Depremin yıktığı kentte 107’nci cami ibadete açıldı

10:078/11/2025, samedi
IHA
Hatay
Hatay

Hatay’da deprem sonrası inşa edilen 107’nci cami olan ‘Aksa Camii’ Vali Mustafa Masatlı’nın katılımıyla ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı.


Asrın felaketinden bu yana inşa edilen 107’nci cami Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi’nde bulunan ‘Aksa Camii’ Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan 107 cami ibadete açılırken, 55 camide de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"Bugün 107’nci camimizi hizmete açmış olduk, ayrıca 45 kuran kursumuzun ve gençlik merkezinin inşaatını tamamladık"


Asrın felaketinin ardından Hatay’da inşası tamamlanan 107’nci caminin ibadete açıldığını ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Asırların felaketinde dini tesislerimizin üçte birinden fazlası kullanılamaz hale geldi. 6 Şubat itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar çalışmaları başlatılmış oldu. Bu çalışmalar çerçevesinde bizler de; camilerimizi, Kur’an kurslarımızı ve gençlik merkezlerimizi yeniden yapmaya başladık. Bugün 107’nci camimizi hizmete açmış olduk. Ayrıca 45 kuran kursumuzun ve gençlik merkezinin inşaatını tamamladık. 50’den fazla da cami inşaatı devam ediyor.


Burada başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Diyanet İşleri başkanlığımıza ve bu hayırların yapılmasında emeği geçen ve yardım eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu camimizin başta olmak üzere tüm dini tesislerimizin Hatay’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda 55 caminin inşaatı devam ediyor. İnşallah onları da çok kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tabii devam eden Kur’an kurslarımız ve gençlik merkezleri var, dolayısıyla biteni hizmeti alıyoruz. Önümüzdeki yıl itibariyle de şehrimizde genel manada her yönüyle hayatın normale döndüğünü hep birlikte görürüz" ifadelerini kullandı.



