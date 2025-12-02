Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Depremlerde zarar gören 160 yıllık Dervişiye Camisi yeniden yükseliyor

Depremlerde zarar gören 160 yıllık Dervişiye Camisi yeniden yükseliyor

13:092/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Depremlerde zarar gören 160 yıllık Dervişiye Camisi yeniden yükseliyor
Depremlerde zarar gören 160 yıllık Dervişiye Camisi yeniden yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Dervişiye Camisi, yeniden ayağa kaldırılıyor.

İlçede 1865 yılında inşa edilen ve 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen caminin çatısı ve minaresi depremlerde yıkıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yeniden ayağa kaldırılan camide çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.


Projenin yüklenici firmasının Sanat Tarihi Mimari Restorasyon Bölümü Sorumlusu Ayşegül Uymaz, "Dervişiye Camisi'nde tarihine yakışır bir şekilde, orijinal mimarisine sadık kalarak restorasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yürüttüğümüz titiz çalışmaların yüzde 80’ini tamamladık. Camiyi en kısa sürede yeniden ibadete açmayı hedefliyoruz." dedi.



#6 Şubat depremleri
#Dervişiye Camisi
#İslahiye
#restorasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da bugün hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? İşte 2 Aralık 2025 İSKİ su kesintisi listesi