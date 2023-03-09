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DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan hakkındaki "casusluk" davası karar için ertelendi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Sanık avukatları, heyetin asıl üyesi olan ve mazereti nedeniyle duruşmada hazır bulunmayan üye hakimin olduğu duruşmada savunma yapmak istediklerini ifade etti. Bunun üzerine mahkeme davayı 15 Haziran'a erteledi.

17:41 . 9/03/2023 Perşembe
AA
DEVA Parti'li Metin Gürcan tutuklanmıştı.

DEVA Parti'li Metin Gürcan tutuklanmıştı.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

Alınan bilgiye göre, mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve avukatlarına söz verdi.

Sanık avukatları, heyetin asıl üyesi olan ve mazereti nedeniyle duruşmada hazır bulunmayan üye hakimin olduğu duruşmada savunma yapmak istediklerini ifade etti.

Bunun üzerine mahkeme davayı 15 Haziran'a erteledi.

İddianame

İddianamede Gürcan'ın para karşılığında "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşılarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri, yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.

Gürcan, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde Gürcan'ın iddianamedeki istenen şekilde cezalandırılmasını istemişti.



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#sanık
36 dakika önce
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DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan hakkındaki "casusluk" davası karar için ertelendi
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