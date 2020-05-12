DHKP/C'li Gökçek'in cenazesinde eylem yapan 15 şüpheli tutuklamaya sevk edildi
DHKP/C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde eylem yaptıkları sırada gözaltına alınan şüphelilerden 25'i serbest bırakılırken, 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. ‘Gri’ kategoride aranırken İstanbul’da DHKP/C soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltına alınmıştı.