DHKP/C'li Gökçek'in cenazesinde eylem yapan 15 şüpheli tutuklamaya sevk edildi

Gazi Mahallesi'ndeki terör yandaşları polise çatılardan taş yağdırdı

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in açlık eylemi sonucunda ölmesi üzerine Gazi Mahallesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müsaade etmedi. Provokatörlerin çatılara çıkarak sokaklardaki polislere tuğla, kiremit ve taş attıkları anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis yetkilileri, “sosyal mesafe korunmadığı' gerekçesiyle yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmeyeceğini duyurmuştu.