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Gündem DHKP/Cli Gökçekin cenazesinde eylem yapan 15 şüpheli tutuklamaya sevk edildi
İSTANBUL

DHKP/C'li Gökçek'in cenazesinde eylem yapan 15 şüpheli tutuklamaya sevk edildi

DHKP/C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde eylem yaptıkları sırada gözaltına alınan şüphelilerden 25'i serbest bırakılırken, 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. ‘Gri’ kategoride aranırken İstanbul’da DHKP/C soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenaze töreni sırasında eylem yapan kişiler göz altına alınmıştı.
Cenaze töreni sırasında eylem yapan kişiler göz altına alınmıştı.

Şüphelilerin 25'i serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Gazi Mahallesi'ndeki terör yandaşları polise çatılardan taş yağdırdı
OYNAT 01:00
Gazi Mahallesi'ndeki terör yandaşları polise çatılardan taş yağdırdı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in açlık eylemi sonucunda ölmesi üzerine Gazi Mahallesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müsaade etmedi. Provokatörlerin çatılara çıkarak sokaklardaki polislere tuğla, kiremit ve taş attıkları anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis yetkilileri, “sosyal mesafe korunmadığı' gerekçesiyle yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

15’İNE TUTUKLAMA İSTENDİ

Savcılık tarafından sorgulanan 17 şüpheliden 15’i ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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