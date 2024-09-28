Dışişleri Almanya'da ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki iddiaların Türkevi ve Türk yetkililerle ilişkilendirilme çabaları için, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.