Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da üst düzey AB yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB yetkilileriyle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'i Ankara'da kabul etti. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ile ortak gündem başlıkları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile Ankara'da görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan, Kallas, Kos ve Brunner ile bir araya geldi.
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