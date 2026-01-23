Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan 'son sözü söyleme yetkisi yok' vurgusuyla anlattı: Kandil ne derse Abdi onu uygular

22:0523/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Bakan Fidan, elebaşı Abdi’nin taşıyıcı olduğunu ve son sözü söyleyemeceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi’nin süreçte belirleyici olmadığını net ifadelerle anlattı. Abdi’nin karar merci olmadığını vurgulayan Fidan, “O bir mesaj taşıyıcıdır; Kandil ne derse onu uygular” dedi. Terör örgütünde asıl iradenin Kandil’de olduğuna dikkat çeken Fidan, Abdi’nin örgütün talimatları dışına çıkma yetkisi bulunmadığını ifade etti.

Suriye ordusu, PKK/YPG’nin Halep’teki sivil yerleşimlere yönelik saldırıları üzerine 8 Ocak’ta Fırat’ın batısında operasyon başlattı; saldırıların sürmesiyle 16 Ocak’ta harekâtı genişletti.


Kısa sürede Deyr Hafir, Meskene ve stratejik Tabka kentlerinde kontrol sağlanırken, aşiretler ve yerel halkın desteğiyle Deyrizor ve Rakka’da da örgüt büyük ölçüde geri püskürtüldü.

Yaklaşık 44 saat süren operasyon, Şam yönetimi ile PKK/YPG arasında imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması ile sona erdi. Anlaşma kapsamında PKK/YPG’nin çekilmesi, bölgelerin Suriye yönetimine devri ve örgütün fiilen dağıtılması kararlaştırıldı.

Abdi, Kandil'e rest çekip süreci tıkadı

Terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi ise anlaşmaya giden süreçte de Kandil'den ayrı olarak Şam yönetimine karşı anlaşma sağlanmaması, kendi isteklerinin karşılanması amacıyla ayak diretmiş ve çok sefer görüşmeleri tıkamıştı.

NTV canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abdi'nin süreci tıkamaya yönelik bu girişimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Kandil ne derse onu uygular"

Abdi'nin son sözü söyleme gibi çok fazla etkisi olmadığını ifade eden Fidan, "O mesaj taşıyıcı, kendisini söyleneni örgüte iletmek zorunda, örgüt ona talimat verir, o onu uygular." dedi.

Örgüt üzerinde Abdi'nin kararlarının değil Kandil'in ne diyeceğinin etken olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "SDG’ye siyasete gir derse girer, girme derse girmez." ifadelerini kullandı.



#Suriye
#Mazlum Abdi
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
