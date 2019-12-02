Gündem Dışişleri Bakanlığı Libya ile varılan tarihi mutabakatın arından Türkiyenin Doğu Akdenizdeki kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını paylaştı
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı Libya ile varılan tarihi mutabakatın arından Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını paylaştı

Libya ile varılan son mutabakattan sonra Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlarını gösteren harita paylaşıldı. Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda Akdeniz'deki işgali bertaraf edecek bir mutabakat imzalanmıştı.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin paylaştığı harita
Türkiye'nin paylaştığı harita

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes, geçen hafta Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'ndan sonra Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını gösteren haritayı sosyal medyada paylaştı.

BELİRLENEN HATTIN NOKTALARI GÖSTERİLDİ

  • Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2011'deki anlaşmada belirlenen hat A ve B noktaları gösterilen haritada, Türkiye ve Mısır arasındaki "ana karalar arası ortay hat" C, D ve E noktalarıyla işaretlendi.

Türkiye ile Libya'nın geçen hafta imzaladığı "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile belirlenen noktalar ise E ve F şeklinde gösterildi.

  • Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile 27 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelmişti.

Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması Sevilla Haritasını çöpe attı
GÜNDEM
Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması Sevilla Haritasını çöpe attı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının" imzalandığı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarına ilişkin Libya'yla imzalanan anlaşma hakkındaki soruya cevabında, anlaşmayla Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarının batıdaki sınırlarının bir bölümünün belirlendiğini bildirmişti.

Rumlar panikte
DÜNYA
Rumlar panikte

Denizdeki Sevr’i parçaladık
DÜNYA
Denizdeki Sevr’i parçaladık

Anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunun altını çizen Aksoy, şunları ifade etmişti:

  • "Esasen, tüm taraflar Doğu Akdeniz'de en uzun ana kara kıyısına sahip ülke olan Türkiye'nin kıyı projeksiyonunun adalarla kesilmeyeceğinin, iki ana kara arasındaki ortay hattın ters tarafında kalan adaların kara suları dışında deniz yetki alanı yaratamayacağının ve deniz yetki alanları hesaplaması yapılırken kıyıların uzunluklarının ve yönlerinin hesaba katıldığının farkındadır.

Nitekim, Türkiye bu anlaşmayı imzalamadan önce tarafları hakkaniyet çerçevesinde bir uzlaşı için görüşmelere çağırmıştır ve halen de görüşmelere hazırdır. Ancak, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayalı ve hakkaniyeti temel alan bu yaklaşımı karşısında görüşmelere başlamak yerine sadece tek taraflı adımlar atarak Türkiye'yi suçlamak tercihine gidilmiştir. Bu anlayışın altında örneğin Türkiye'nin ana karasının karşısında küçük bir ada olan Meis'e kendi yüzölçümünün 4 bin katı kadar deniz yetki alanı kazandırmaya çalışan maksimalist ve uzlaşmaz Yunan-Rum tezleri yatmaktadır. Bu anlayış, zamanında Mısır'a 40 bin kilometrekare alan kaybettirmiştir. Libya'yla imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur."

Erdoğan veto etti

Erdoğan veto etti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten santrallere filtre tasarısı açıklaması.
Türk subayına sarılıp ağladı

Türk subayına sarılıp ağladı

​Depremzede kadın yardım dağıtımı sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Hac kontenjanı belli oldu

Hac kontenjanı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, güncellenen kontenjanı açıkladı.
2020 ücreti<br>için pazarlık başladı

2020 ücreti
için pazarlık başladı

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü bu toplantıda.
Tarihi hamle sonrası<br>Türkiye haritayı paylaştı

Tarihi hamle sonrası
Türkiye haritayı paylaştı

​Rumları çıldırtan anlaşmanın ardından belirlenen bölgeler haritada.
Dev proje açılabilir

Dev proje açılabilir

Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da Erdoğan'la görüşecek.

İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed, pazar yerine hava saldırısında düzenledi: 14 sivil öldü.
Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Kızamık virüsünden kaynaklı ölümler dünya genelinde artıyor.
1 yıl sürebilir

1 yıl sürebilir

​Nadir görülen bakteriden zehirlenmişlerdi.
Çalışma tamamlandı

Çalışma tamamlandı

Bakan Selçuk'tan öğretmen ihtiyacına ilişkin önemli açıklama.
Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

İki kız kardeşe saldıran şoför, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçisi

PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçisi

​HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 91. gününde.
165 milyar doları aştı

165 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son verileri açıkladı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Yüzde 95'i tamamlandı

Yüzde 95'i tamamlandı

İkinci Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti.
Bu feryadı işitmeyen <br>uygulama inceleniyor

Bu feryadı işitmeyen
uygulama inceleniyor

Adalet Bakanı Gül'den Ayşe Tuğba Arslan açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.