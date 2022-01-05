Gündem Dışişleri detayları duyurdu Ermenistan ile ilk toplantı 14 Ocakta Moskovada
ANKARA

Dışişleri detayları duyurdu: Ermenistan ile ilk toplantı 14 Ocak'ta Moskova'da

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantının, 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova'da yapılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri detayları duyurdu: Ermenistan ile ilk toplantı 14 Ocakta Moskovada
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Geçtiğimiz yılın eylül ayında konuşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, hükümetin ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Türkiye ile diyalog başlatmaya hazır olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim, Gürcistan Başbakanıyla da görüşme arzusunu (Paşinyan) bana iletti, o da bana geldi" demişti.

İki liderin açıklamaları sonrası diplomatik kaynaklar, 'normalleşme' görüşmelerini hızlandırmış ve görüşmeler için Türkiye ve Ermenistan karşılıklı birer özel temsilci atamıştı.

Türkiye - Ermenistan ilişkilerinde normalleşme süreci: Özel temsilci atayacaklar
DÜNYA
Türkiye - Ermenistan ilişkilerinde normalleşme süreci: Özel temsilci atayacaklar

Türkiye adına Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan adına ise, Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

Ermenistan'ın Türkiye Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan oldu
GÜNDEM
Ermenistan'ın Türkiye Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan oldu

İLK GÖRÜŞME MOSKOVA'DA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantının, 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacağını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşme sürecini Noradunkyan Paşa örneğiyle özetledi: Devletimiz kapsayıcıdır
OYNAT 01:46
Bakan Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşme sürecini Noradunkyan Paşa örneğiyle özetledi: Devletimiz kapsayıcıdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınında Ermenistan ile normalleşme adımlarına ilişkin detayları verdi. Görüşmelerde herhangi bir ön şart olmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, 'Ön şartların gerçekçi olmadığını biliyoruz. Onlar da kabul etmez. Biz onlara desek ki; 1915 olayları iftira, doğru değil ki gerçekten öyle. Bunun soykırım olmadığını biliyorsunuz. Gelirken bakanlık duvarındaki eski bakanlara bir kere daha baktım. 1912-13 yılları arasında Noradunkyan Paşa, Osmanlı'nın Dışişleri Bakanı bir Ermeni vatandaşı. Devletimizin ne kadar kapsayıcı olduğunu gösteren bir tablodur.' diye konuştu.
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