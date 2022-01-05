Dışişleri detayları duyurdu: Ermenistan ile ilk toplantı 14 Ocak'ta Moskova'da

Geçtiğimiz yılın eylül ayında konuşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, hükümetin ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Türkiye ile diyalog başlatmaya hazır olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim, Gürcistan Başbakanıyla da görüşme arzusunu (Paşinyan) bana iletti, o da bana geldi" demişti.

İki liderin açıklamaları sonrası diplomatik kaynaklar, 'normalleşme' görüşmelerini hızlandırmış ve görüşmeler için Türkiye ve Ermenistan karşılıklı birer özel temsilci atamıştı.

DÜNYA Türkiye - Ermenistan ilişkilerinde normalleşme süreci: Özel temsilci atayacaklar

Türkiye adına Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan adına ise, Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

REKLAM

GÜNDEM Ermenistan'ın Türkiye Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan oldu

İLK GÖRÜŞME MOSKOVA'DA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantının, 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacağını duyurdu.