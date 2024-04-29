|
Gündem

Dışişlerinden Fransa Ulusal Meclisi’nin Osmanlı'yı karalayan skandal kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisi'nin bugün Asuriler ve Keldanilere ilişkin aldığı kararın yok hükmünde olduğunu duyurdu. Osmanlı dönemine dair hukuki ve tarihi temelden yoksun olduğu belirtilen kararın, 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine aykırı olduğu da vurgulandı.

Semih Bozkuş
21:44 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:11 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 tarihli Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararında Osmanlı dönemine dair hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarına tepki gösterdi.

Bakanlık, Fransa Meclisi'nin skandal kararına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Söz konusu kararın yok hükmünde olduğunu belirten Bakanlık, kararın 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine aykırı olduğunu da vurguladı.

Açıklamada Fransız hükümetinin, 2023'te, Fransız Senatosunda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediği de hatırlatıldı.

"Karar yok hükmündedir"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransa Ulusal Meclisi'nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir.

Geçtiğimiz yıl Fransız Hükümeti, Fransız Senatosu'nda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediğini açıklamıştı. Aynı mesnetsiz ithamların bu kere iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir.

Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır.

Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır."




#Dışişleri Bakanlığı
#Fransa Ulusal Meclisi
#Asuriler
#Keldaniler
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 30 Nisan yarınki hava durumu tahminleri