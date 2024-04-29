Dışişlerinden Fransa Ulusal Meclisi’nin Osmanlı'yı karalayan skandal kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosunda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir kararda, Osmanlı dönemine ilişkin hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunulmasına tepki göstererek, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır." ifadesini kullandı