Dışişlerinden Sumud açıklaması: Vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları bekleniyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm girişimlerin yapıldığını belirterek, "Türk vatandaşlarının önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları beklenmektedir." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda seyrederken işgalci İsrail güçleri tarafından alıkonulan Sumud Filosu’ndaki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini açıkladı. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların serbest bırakılmaları için gerekli tüm girişimlerin sürdüğünü belirtti.
"Vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları bekleniyor"
İsrail’deki dini bayramlar nedeniyle işlemlerde bazı gecikmelerin yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların önümüzdeki günlerde serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi. Bakanlık ayrıca, süreç boyunca vatandaşların sağlık ve güvenliklerinin korunması amacıyla her türlü tedbirin alındığını vurguladı.