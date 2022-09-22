Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'Kadrajımda Ayet Var' fotoğraf sergisini açtı

Başkanlığın gerçekleştirdiği projeyi tanıtan Erbaş, "Gençlerimiz Kur'an-ı Kerim'i açıyor ve çeşitli ayetleri seçiyor. Ayetlerden hareket ederek tabiat olaylarını gözlemliyor. Ayetlerde geçen tabiat olaylarını fotoğraflıyor. Sanatkarlık, Rabbimizin kulları üzerindeki bir lütfudur. Kimisine güzel ses verir, kimisine güzel yazı yazma, kimisine fotoğraf çekme kabiliyeti verir. Fotoğraf çekmek de bir sanattır. Cenab-ı Hakk'ın fotoğrafladığı kainattaki o olayı, kadrajına alması ve bunu ayetle bağlantı kurarak anlamaya çalışması çok güzel bir özelliktir. Biz Kur'an kurslarımızda bunları da öğretiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kur'an kurslarının yedi yaştan küçük, 70 yaştan büyükler de dahil tüm vatandaşlara açık olduğuna vurgu yapan Erbaş, "Kur'an kurslarımızda çocuklarımız için sınıflarımız, en güzel şekilde hazırlandı. 4, 5, 6 yaşındaki çocuklarımızın eğitim aldıkları Kur'an kurslarımızı; oyun alanlarıyla, yemek salonlarıyla, temizlik alanlarıyla çocuklarımızın adeta içinden çıkmak istemeyecekleri güzel ortamlar haline getirdik. Çocuklarımızla beraber olduğum zaman en mutlu anları yaşıyorum. Kadrajımda Ayet Var fotoğraf yarışmasına katılan bütün gençlerimizi tebrik ediyorum. Onların hepsi çok değerli bizim için" dedi.

Erbaş, konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti ve sergide yer alan eserleri inceledi.

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Sergi kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kadrajımda Ayet Var' fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenme ödülü kazanan 24 fotoğraf yer aldı. Sergi, 30 Eylül'e kadar açık kalacak.

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