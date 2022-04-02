Ramazan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ramazan ayı Rabbimize yönelmek içi eşsiz bir fırsat
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan ayı Rabb'imize yönelmek içi eşsiz bir fırsat

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Ramazan, kendimizle yüzleşmemiz, kitabımızla buluşmamız, hayatımızı muhasebe etmemiz, hata ve günahlarımızdan arınarak bütün benliğimizle Rabb’imize yönelmemiz için eşsiz bir fırsattır. Fitrelerimiz, zekatlarımız, sadakalarımız, birer şükür borcudur” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan ayı Rabbimize yönelmek içi eşsiz bir fırsat
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ramazan ayına kavuşmanın sevinç ve heyecanı içinde olduklarını belirten Erbaş, “Gönül dünyamızı güzelleştiren, hanelerimizden sokaklarımıza, camilerimizden çarşılarımıza her yerde huzur ve bereketini hissettiren bu manevi iklimi, Rabb’imizin izni ve inayetiyle hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız inşallah” değerlendirmesinde bulundu.

ŞÜKÜR BORCUDUR

Erbaş, mesajında şunları belirtti:

  • “Hayra yönelmenin her zamankinden daha faziletli olduğu bir zaman dilimi olarak ramazan, kendimizle yüzleşmemiz, kitabımızla buluşmamız, hayatımızı muhasebe etmemiz, hata ve günahlarımızdan arınarak bütün benliğimizle Rabb’imize yönelmemiz için eşsiz bir fırsattır. Dolayısıyla bu ayda oruç tutmanın yanı sıra bol bol Kur’an okumalı, tefekkür ve tezekkür ederek, dua, tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Diğer yandan ramazan ayı, bir paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma mevsimidir. Bu ayda vereceğimiz fitrelerimiz, zekatlarımız, sadakalarımız ve yapacağımız tüm iyiliklerimiz, yüce Rabb’imizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlere karşılık bir şükür borcudur. Bu sebeple iyiliklerin kat kat karşılık bulacağı bu günlerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yoksullara, kimsesizlere, yetimlere el uzatmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, öncelikli görevimiz olmalıdır. Bize umut bağlayan, bizden bir yardım eli bekleyen kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze de olsa giderebilmek, bizim için en büyük kazanım olacaktır.”

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