Gündem Diyarbakırda altın dedikodusunu duyan defineciler tarihi tepeyi delik deşik ettiler
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da altın dedikodusunu duyan defineciler tarihi tepeyi delik deşik ettiler

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde yıllar önce komşu köyler ile haberleşmek amacıyla ateş yakılan ve dumanla haberleşme gerçekleştirilen tepe definecilerin hedefi haline geldi. Türkiye’den definecilerin yanı sıra Avrupa’dan gelenler de burada kazı yapmaya çalışıyor. Bu durum nedeniyle mahalle sakinleri tepeye zarar verilmemesi için zaman zaman nöbet tutuyor.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bulunan tepe, definecilerin uğrak noktası haline geldi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bulunan tepe, definecilerin uğrak noktası haline geldi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Gültepe Mahallesi sakinleri, tarım ve hayvancılıkla uğraşmanın yanı sıra yıllar önce komşu köylerle olağanüstü durumlarda ateşle haberleşmek için kullanılan tepeyi, definecilerden korumakla uğraşıyor.

Çevre köylerin de hemen hepsinde bulunan tepe, altın olduğu dedikodusunun ardından 10 yıldır definecilerin hedefi haline gelmiş durumda.

Mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında ve yağmur yağdıktan sonra gelen definecilerden tepeyi korumak için zaman zaman nöbet tutarken, gençler ise sık sık tepeye çıkarak birilerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Defineciler ile jandarma arasında nefes kesen kovalamaca
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Defineciler ile jandarma arasında nefes kesen kovalamaca

Köstebek yuvasını andıran çukurların oluştuğu ve aşağısında bulunan toprak evin de tahrip edildiği alanla ilgili yetkilerden yardım talep eden mahalle sakinleri, tepeye bekçi görevlendirilmesini istiyor.

Yağmurdan sonra geliyorlar

Definecilerin yağmur yağdıktan sonra geldiğini belirten mahalle sakinlerinden 41 yaşındaki İntizam Yağız, "Bu tepenin tarihi çok eski. Bizim dedelerimiz zamanından beri bu tepe var. Bu tepenin köylüler arası işaretleşme aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Çevredeki tepeler hepsi birbirine bakıyor. Herhangi olağanüstü bir durumda ateşle işaretleşme amacıyla kullanıyorlarmış. Defineciler bayağı kazı yapmışlar. Avrupa'dan da bir kadın gelmişti. Yanına da birkaç defineci almıştı. Biz de duyar duymaz jandarmaya haber verdik. Onlar da kaçıp gitti. Tepenin aşağısında da baya çukur var. Tahrip olmuş durumda. Definecileri gördüğümüz zaman jandarmaya bildiriyoruz. Kaçıp gidiyorlar. Burası tarihi bir yer. Biz bu tepenin güvenliğinin sağlanması için en azından bir bekçi konulmasını istiyoruz" dedi.

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Tepenin drone ile görünüşü

Tepeyi evi yakın olanlar koruyor

Mahalle sakinlerinden 45 yaşındaki Sait Şimşek de gelen definecilerin 'altın var' dedikoduları üzerine buraya geldiklerini ifade ederek, "Geldikleri zaman biz jandarmaya bildiriyoruz zaten. Burası tarihi bir yapıdır. Bozulsun istemiyoruz. Yetkililerden gerekirse bir ya da 2 bekçi tutmalarını istiyoruz. Tepeye evi yakın olanlar zaten koruyor. Bir nevi bekçiliğini yapıyoruz" diye konuştu.

  • Bu tepe bize en büyük miraslardan
  • Tepeyi definecilerden dolayı sürekli kontrol ettiğini anlatan Mehmet Emin Şimşek (18), "Genelde arkadaşlarla toplanıp tepede kimse var mı yok mu diye bakıyoruz. Bazen bazı kişiler gelip tepeyi kazıp define aramaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince bu tepeyi korumaya çalışıyoruz. Bu tepe bize en büyük miraslardan biridir" dedi.

Altın dedikodusunu duyan defineciler tepeyi köstebek yuvasına çevirdi
FOTOĞRAF 18
Title
Bismil ilçesine bağlı kırsal Gültepe Mahallesi, definecilerin uğrak noktası oldu.
Title
Mahalle sakinleri, tarım ve hayvancılıkla uğraşmanın yanı sıra yıllar önce komşu köylerle olağanüstü durumlarda ateşle haberleşmek için kullanılan tepeyi, definecilerden korumakla uğraşıyor.
Title
Çevre köylerin de hemen hepsinde bulunan tepe, altın olduğu dedikodusunun ardından 10 yıldır definecilerin hedefi haline gelmiş durumda.
Title
Mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında ve yağmur yağdıktan sonra gelen definecilerden tepeyi korumak için zaman zaman nöbet tutuyor.
Title
Gençler ise sık sık tepeye çıkarak birilerinin olup olmadığını kontrol ediyor.
Title
Köstebek yuvasını andıran çukurların oluştuğu ve aşağısında bulunan toprak evin de tahrip edildiği alanla ilgili mahalle sakinleri yetkilerden yardım talep etti.
Title
Mahalle sakinleri, tepeye bekçi görevlendirilmesini istiyor.
Title
Definecilerin yağmur yağdıktan sonra geldiğini belirten mahalle sakinlerinden 41 yaşındaki İntizam Yağız, Bu tepenin tarihi çok eski. Bizim dedelerimiz zamanından beri bu tepe var. Bu tepenin köylüler arası işaretleşme aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Çevredeki tepeler hepsi birbirine bakıyor. Herhangi olağanüstü bir durumda ateşle işaretleşme amacıyla kullanıyorlarmış. Defineciler bayağı kazı yapmışlar. Avrupa'dan da bir kadın gelmişti. Yanına da birkaç defineci almıştı. Biz de duyar duymaz jandarmaya haber verdik. Onlar da kaçıp gitti. Tepenin aşağısında da baya çukur var. Tahrip olmuş durumda. Definecileri gördüğümüz zaman jandarmaya bildiriyoruz. Kaçıp gidiyorlar. Burası tarihi bir yer. Biz bu tepenin güvenliğinin sağlanması için en azından bir bekçi konulmasını istiyoruz dedi.
Title
Mahalle sakinlerinden 45 yaşındaki Sait Şimşek de gelen definecilerin 'altın var' dedikoduları üzerine buraya geldiklerini ifade ederek, Geldikleri zaman biz jandarmaya bildiriyoruz zaten. Burası tarihi bir yapıdır. Bozulsun istemiyoruz. Yetkililerden gerekirse bir ya da 2 bekçi tutmalarını istiyoruz. Tepeye evi yakın olanlar zaten tepeyi koruyor. Bir nevi bekçiliğini yapıyoruz diye konuştu.
Title
Tepeyi definecilerden dolayı sürekli kontrol ettiğini anlatan 18 yaşındaki Mehmet Emin Şimşek, Genelde arkadaşlarla toplanıp tepede kimse var mı yok mu diye bakıyoruz. Bazen bazı kişiler gelip tepeyi kazıp define aramaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince bu tepeyi korumaya çalışıyoruz. Bu tepe bize en büyük miraslardan biridir dedi.
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Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Altın dedikodusunu duyan defineciler tepeyi köstebek yuvasına çevirdi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde yıllar önce komşu köyler ile haberleşmek amacıyla ateş yakılan ve dumanla haberleşme gerçekleştirilen tepe definecilerin hedefi haline geldi. Türkiye'den definecilerin yanı sıra Avrupa'dan gelenler de burada kazı yapmaya çalışıyor. Bu durum nedeniyle mahalle sakinleri tepeye zarar verilmemesi için zaman zaman nöbet tutuyor.

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