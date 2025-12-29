Yeni Şafak
Diyarbakır'da otomobil köprüden çaya düştü: Dört kişi yaralandı

21:0129/12/2025, الإثنين
DHA
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden Sinek Çayı’na düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil köprüden Sinek Çayı’na düştü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kırsal Sinek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden Sinek Çayı'na düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 4 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Diyarbakır
#otomobil
#köprü
#kaza
