Gündem Diyarbakırlıdan altılı masaya pankartlı gönderme Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek okudu
DİYARBAKIR

Diyarbakırlıdan altılı masaya pankartlı gönderme: Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek okudu

Diyarbakır'daki 140 projenin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adeta izdiham oluşturan vatandaşların açtığı pankartları tek tek okudu. Törende altılı masaya gönderme yapılan bir pankart da oldukça dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakırlıdan altılı masaya pankartlı gönderme: Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Camii ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Alandaki ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bugüne kadar Diyarbakır'ı böyle görmediğini, bugün Diyarbakır'ın bir başka olduğunu söyledi.

Alandaki pankartları okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel de bir pankart asmışlar. Ne diyor? 'Reis paradan 6 sıfırı sen attın 2023'te altı sıfırı da biz atacağız.' Maşallah. Diyarbakır'ı özlemişiz. Coşkunuzdan anladığım kadarıyla Diyarbakır da bizi özlemiş" ifadelerini kullandı.

"Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki diğer pankartları da okudu.

Erdoğan, "Ak yolda hak yolda ak kadınlar reisinin yanında. Bak şimdi pankartlar kalkıyor, Can-ı Ciğer Erdoğan. Maşallah bu ne coşku. Şimdi bir pankart daha var. Diyarbakır etrafında bağlar var, 6'lı masa size buradan mesaj var, sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz, Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerle devam etti:

"Biz Kürdüyle Lazıyla Çerkeziyle Abazasıyla, yaratılanı yaradandan ötürü severiz. Ayrım yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır'ın rengi birlik beraberliktir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır'ın rengi birlik beraberliktir

Diyarbakırlı amca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehre gelişine bayram sabahı gibi hazırlanıyor
OYNAT 00:21
Diyarbakırlı amca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehre gelişine bayram sabahı gibi hazırlanıyor
Bugün İstasyon Meydanı'nda Diyarbakırlılarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişine bayram sabahı gibi hazırlanan bir amcanın videosu sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi.

Oğlunun, 'Selamünaleyküm, baba ne için kendini hazırlıyorsun? sorusuna Kürtçe olarak, 'Reisi Cumhur için hazırlanıyorum Diyarbakır'a geliyor keyfimiz geliyor. Bizde onu karşılamaya gidiyoruz' diyen Diyarbakırlı amcanın geleneksel kıyafetlerini giydiği görülüyor.


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