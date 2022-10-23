Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır'ın rengi birlik beraberliktir

Geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi beklenen ancak Bartın'daki maden faciası nedeniyle ertelenmek durumunda kalan program bugün yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Diyarbakır Çevre Yolu, Toki 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/xKrH5gkqsJ — Yeni Şafak (@yenisafak) October 23, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Bugüne kadar Diyarbakır'ı ben böyle görmemiştim. Diyarbakır bugün bir başka. Güzel de bir pankart açmışlar:

“Reis paradan altı sıfırı sen attın. 2023’te altı sıfırı da biz atacağız”

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"Ak yolda hak yolda ak kadınlar reisinin yanında. Bak şimdi pankartlar kalkıyor, Can-ı Ciğer Erdoğan. Maşallah bu ne coşku. Şimdi bir pankart daha var" diyerek sloganı seslendiren Erdoğan:

"Diyarbakır etrafında bağlar var, 6'lı masa size buradan mesaj var, sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz. Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerle devam etti;

"Biz Türküyle Kürdüyle Lazıyla Gürcüsüyle Abazasıyla ne diyoruz yaradılanı yaradandan ötürü severiz."

BARTIN'DAKİ MADEN KAZASI

Şehitlerimizin aileleri bize emanettir, emanete sahip çıkacağız. Kusuru olanlar tespit edilirse her türlü işlemi yapacağız.

BATI'YA EVLAT NÖBETİ TEPKİSİ



Diyarbakır annelerini, Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu Batı'nın insan hakları savunucuları. Bir kere gelip de evlatları Kandil'e kaçırılan anneleri ziyaret ettiler mi? Onları insan hakları savunuculuğuyla alakaları yok. Onlar sahne artisti.

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Diyarbakır'ı ideolojik hezeyanların mezesi haline getirmek isteyenlere bırakmadık.

Bizim medeniyetimizin şehri olan Diyarbakır’a göz dikenin iflah olmayacağı açıktır. Şu Diyarbakır surlarının, sokaklarını, Dicle nehrinin dili olsa da konuşsa…

5 MİLYAR 125 MİLYON TUTARINDA 140 KALEM ESERİ AÇIYORUZ

Şehrimize kazandırdığımız yatırım bedeli 5 milyar 125 milyon olan 140 kalem eseri bugün buradan açıyoruz.

DİYARBAKIR'DA BİRLİK MESAJI

Kalpten kalbe giden, görülmeyen yollar vardır. Biz gerekirse serden, gerekirse yardan, gerekirse candan geçeriz ama Diyarbakırlı kardeşlerimizle gönül birliğinden vazgeçmeyiz!

Diyarbakır'ın rengi PKK'nın istismarı veya HDP'nin sapkınlığı değildir, bugün sergilediğimiz beraberliktir.

Diyarbakır’ın sembolü olduğu koskoca bir coğrafyayı ideolojik hezeyanların mezesi haline getirmek isteyenlere meydanı bırakmadık.

YASİN BÖRÜ'YÜ KATLEDENLER BUNLAR DEĞİL Mİ?

Bunların adı Kürt. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimi kaçıranlar bunlar değil mi? Öyleyse işte 7 ay var. Yedi sonra yapılacak seçimlerde bütün bunların hesabını sormaya var mıyız. Yasin Börü evladımızı şehit eden alçaklar bunlar değil mi? İşte bunun hesabını Diyarbakırlı kardeşlerimiz soracak.

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DEMİRTAŞ'A TEPKİ: O ZATIN KÜRTLÜKLE NE ALAKASI VAR?

Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok. Edirne'de olan zatın Kürtlükle alakası mı var? O adam Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Onun eş başkanı da Kürt kardeşlerimi sömürüyor. İnanıyorum buna izin vermeyeceksiniz.

DİYARBAKIR'A 5570 KONUT, 450 SANAYİ SİTESİ VE 30 BİN KONUTLUK ARSA DAHA KAZANDIRACAĞIZ

Sadece Diyarbakır'ın huzurlu olması yetmez, Irak'ın da Suriye'nin de huzurlu olması lazım. Türkiye'yi büyütüyoruz derken güvenliği ile huzuru ile işiyle, vizyonuyla velhasıl her şeyi ile büyütüyoruz. Biz bugüne kadar Diyarbakır'ı 57 milyon liralık kamu yatırımı ile her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduk. Batı'ya ne yaptıysak Doğu'ya, Güneydoğu'ya da onu yaptık. İnşası süren Kayapınar Şehir Hastanemizi de ihalesini hızla yenileyerek sizlerin hizmetine sunacağız. Sporda ülkemizin en modern statlarından birini Diyarbakır'a kazandırdık. Son kampanyamızla Diyarbakır'a 5570 konut, 450 sanayi sitesi ve 30 bin konutluk arsa daha kazandıracağız. Kura neticesinde arsaları kim kazanırsa onlar alacak. Eski stadın yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. Ulaştırmada 44 km'lik bölünmüş yol uzunluğunu 456 km'ye çıkardık.

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Diyarbakır yeniden üretim ve sanayi merkezi olma yolunda ilerliyor.

Diyarbakır Cezaevi kültür merkezi oluyor

Diyarbakır Cezaevini boşaltma ve kültür merkezi yapma sözü vermiştik. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı ve Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredildi. Gereken projeler hazırlandı. Kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi, kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

HDP denen parti görünümlü emperyalist operasyon aygıtı sadece 50 bin Kürt vatandaşımızın canına mal olan terör örgütünün payandası değildir

Bu fitne yuvası aynı zamanda toplumumuzun manevi temellerini hedef alan tüm sapkınların aktörü durumundadır.

Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım.

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Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiye'de bir dönemin kara lekesi Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüşüyor

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi partilere çağrı: Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım

OYNAT 00:21 Diyarbakırlı amca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehre gelişine bayram sabahı gibi hazırlanıyor Bugün İstasyon Meydanı'nda Diyarbakırlılarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişine bayram sabahı gibi hazırlanan bir amcanın videosu sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi.



Oğlunun, 'Selamünaleyküm, baba ne için kendini hazırlıyorsun? sorusuna Kürtçe olarak, 'Reisi Cumhur için hazırlanıyorum Diyarbakır'a geliyor keyfimiz geliyor. Bizde onu karşılamaya gidiyoruz' diyen Diyarbakırlı amcanın geleneksel kıyafetlerini giydiği görülüyor. BiP'te paylaş

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