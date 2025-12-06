DMM MKE'nin pil fabrikası devrine ilişkin spekülasyonlara net bir şekilde cevap verdi

Yeni Şafak
17:006/12/2025, Cumartesi
AA
DMM, "MKE'nin Antalya Pil Fabrikası arazisinin devrinin siyasi gerekçeyle iptal edildiği" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kurumunun, Antalya Pil Fabrikası arazisini geri istediği ve fabrikanın devrinin siyasi gerekçeyle iptal edildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. DMM'den yapılan açıklamada; "Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Antalya Pil Fabrikası arazisi, millet bahçesi yapılmak üzere 2022 yılında Hazine adına tescil edilmiş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kepez Belediyesine tahsis edilmiştir. Devir protokolünde millet bahçesinin 2 yıl içinde tamamlanması ve MKE'ye devredilen araziye karşılık başka bir arazi tahsis edilmesi şartları yer almış, bu koşulların 2 yıl içinde sağlanmaması halinde protokolün ve tahsisin geçersiz olacağı hükme bağlanmıştır. Süreç, ilgili protokol ve mevzuat çerçevesinde yürütülmüş olup herhangi bir siyasi saikle hareket edilmesi söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çeşitli basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "Belediye, CHP'ye geçince MKE'nin Antalya Pil Fabrikası arazisini geri istediği ve fabrikanın devrinin siyasi gerekçeyle iptal edildiği" iddiasının dezenformasyon içerdiği belirtildi.


"Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Antalya Pil Fabrikası arazisi, millet bahçesi yapılmak üzere 2022 yılında Hazine adına tescil edilmiş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kepez Belediyesine tahsis edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, devir protokolünde millet bahçesinin 2 yıl içinde tamamlanması ve MKE'ye devredilen araziye karşılık başka bir arazinin tahsisi şartlarının yer aldığı, bu koşulların 2 yıl içinde sağlanmaması halinde protokolün ve tahsisin geçersiz olacağının hükme bağlandığı kaydedildi.


Aradan yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen koşullar sağlanmadığı için tahsisin iptal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar bildirildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının oluru doğrultusunda arazi MKE'ye iade edilmiş, 19.09.2025 tarihinde tapu devri tamamlanmıştır. Süreç, ilgili protokol ve mevzuat çerçevesinde yürütülmüş olup herhangi bir siyasi saikle hareket edilmesi söz konusu değildir. Yerleşke içindeki 'korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı' ise MKE tarafından kültürel miras niteliğiyle korunmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, manipülatif amaçlarla servis edilen asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."



