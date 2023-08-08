Doğa Koleji YKS ve LGS birincileri ödül töreninde bir araya geldi

İstanbul Bilgi Üniversitesi santral İstanbul Kampüsünde gerçekleşen plaket törenine İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Remzi Sanver, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, Doğa ve BİLGİ yöneticilerinin yanı sıra öğrencilerin aileleri de katıldı. YKS ve LGS birincisi öğrencilere ödülleri Prof. Dr. M. Remzi Sanver tarafından takdim edildi.





Plaket töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Remzi Sanver, dünya standartlarında eğitim veren Doğa Koleji öğrencilerinin bugün elde ettiği bu başarılarla okullarını sadece Türkiye’de değil dünyada da en iyi şekilde temsil edeceklerinin altını çizerek öğrencileri bu büyük başarılarından dolayı tebrik etti.





Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, “eğitimde başarı ve kalite hedeflerini daima ileriye taşıyarak ülkemize, Cumhuriyetimize ve insanlığa değer katan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.





“Gururlu ve Mutluyuz”

Plaket törenine katılan öğrenciler ve aileler mutlu ve gururlu olduklarını belirterek Doğa ve BİLGİ yöneticilerine teşekkür etti.

Başarının disiplinli ve çok yönlü gelişim gerektirdiğinin altını çizen öğrenciler, Doğa Kolejinin güçlü YKS ve LGS hazırlık programları sınava hazırlandıklarını kaydetti.



