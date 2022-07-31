Doktora kaldırım taşıyla saldırmak isteyen şahıs tutuklandı Şanlıurfa'da kendisini muayene eden doktora ve sağlık personeline hakaret ederek kaldırım taşıyla saldırmak isteyen kişi, ikinci kez gözaltına alınmasının ardından "tehdit" suçundan tutuklandı.

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