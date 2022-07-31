Gündem Doktora kaldırım taşıyla saldırmak isteyen şahıs tutuklandı
ŞANLIURFA

Doktora kaldırım taşıyla saldırmak isteyen şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da kendisini muayene eden doktora ve sağlık personeline hakaret ederek kaldırım taşıyla saldırmak isteyen kişi, ikinci kez gözaltına alınmasının ardından "tehdit" suçundan tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Doktora kaldırım taşıyla saldırmak isteyen şahıs tutuklandı
Şanlıurfa

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine 28 Temmuz gecesi gelerek muayene olan ve buradaki doktor ile personele kaldırım taşıyla saldırmak isteyen A.K, hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanenin acil servisine dün akşam yeniden gelen A.K, tehdit ettiği sağlık personeline hakaretlerde bulunarak saldırmak istedi.


Hastane polisi tarafından tekrar gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tehdit" suçundan tutuklandı.

İbrahim Kalın diyaloğun perde arkasını anlattı: Putin'den Erdoğan'a yarı şaka yarı ciddi SİHA teklifi
GÜNDEM
İbrahim Kalın diyaloğun perde arkasını anlattı: Putin'den Erdoğan'a yarı şaka yarı ciddi SİHA teklifi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
GÜNDEM
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Dikili halkı su kuyruğunda: Üç gündür akmıyor! CHP'li belediye yaz günü vatandaşı isyan ettirdi
GÜNDEM
Dikili halkı su kuyruğunda: Üç gündür akmıyor! CHP'li belediye yaz günü vatandaşı isyan ettirdi
İlçeyi ayağa kaldırdı

İlçeyi ayağa kaldırdı

​'Helikopter düştü' diye ihbarda bulundu: Gerçek başka çıktı.
81 ilde başlayacak

81 ilde başlayacak

'Cumhurbaşkanımız müjdeleyecek' diyerek tarih verdi.
İbrahim Kalın diyaloğun perde arkasını anlattı: Putinden Erdoğana yarı şaka yarı ciddi SİHA teklifi

​Maymun çiçeğini yendi damgalanmayı yenemedi.

​Üç gündür su akmıyor: CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi.

​İlginç görüntüler drone ile kaydedildi.

​İbrahim Kalın: Tahıl yüklü gemiler Odessa limanından çıkmaya hazır.

​Kadınların yeni gözdesi oldu: Dünyanın her yerinden talep var.

​Dev eseri görenler gözlerine inanamadı.

​Nöbetçi eczaneler artık e-Devlet'ten görülebilecek.

​Krallar için yapılmıştı: Binlerce yıl sonra keşfedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.