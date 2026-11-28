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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas 'ı Dolmabahçe 'de ağırladı.

Tasulas, üç günlük İstanbul ziyaretinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Dolmabahçe'de gerçekleştirilecek görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tasulas arasındaki görüşmede Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu'nun eşlik ettiği bildirildi.

YILIN İKİNCİ İKİLİ RESMİ TEMASI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki üst düzey diplomatik temasların bu yılki önemli adreslerinden biri Ankara oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 11 Şubat'ta düzenlenen Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin 6. toplantısına birlikte başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise 19 Kasım'da TBMM'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de istikrarın korunmasına, Yunanistan'la ilişkilerde de diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiğini vurguladı.

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