Dört yeni casusluk yöntemi var

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Teşkilat’ın 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA için bir yazı yazdı. “Milli İstihbarat Teşkilatı 99 Yaşında-Türkiye Yüzyılında Daha Güvenli ve Daha Güçlü Türkiye” başlıklı yazıda MİT’in yürüttüğü çalışmaları ve hedeflerini anlatan Kalın, “Teşkilatımız, yüzlerce yıllık devlet aklı ve medeniyet hafızasıyla faaliyetlerini yürütmekte, çağın ihtiyaçları ve taleplerine göre kendini her daim yenilemektedir” dedi.

ÇOK BOYUTLU MÜCADELE

“İstihbaratın yön verdiği güvenlik bir bütündür” ifadelerini kullanan Kalın, güvenlik şemsiyesinin önemli bir alt başlığının, casusluk girişimlerinin önlenmesi olduğunu kaydetti. “Türkiye gibi güçlü ve etkin bir ülkenin casusluk faaliyetlerinin hedefi olması şaşırtıcı değildir” vurgusu yapan Kalın, şunları yazdı: “Espiyonaj yöntemlerinin hızla dönüşmesine ve klasik yöntemlerin haricinde; çevrim içi operasyon, paravan yapılar, organize suç örgütlerinden faydalanma, dedektiflerden istifade etme gibi yeni usullere başvurulmasına bağlı olarak istihbarata karşı koyma alanında her daim yüksek bir farkındalık ve artan bir kapasiteyle faaliyet yürütüyoruz. Nitekim geride bıraktığımız yıl da ülkemize karşı yürütülen çalışmaları ve ajan ağlarını deşifre ederek casusluk faaliyetlerini akamete uğrattık. Bu alandaki çalışmalarımız tavizsiz ve hız kesmeden devam edecektir.”

YENİLİKÇİ PROJE

Terörsüz Türkiye hedefine de vurgu yapan Kalın, şu ifadelere yer verdi: “Bu hedef; PKK’nın feshinden silah bırakmasına, siyasi reformlardan toplumsal barışın tesisine kadar kapsamlı, çok boyutlu ve çok aşamalı, özgün ve yenilikçi bir dönüşüm projesidir. Terörden arınmış, kardeşlik hukuku ve toplumsal bütünleşme temelinde yükselen yeni dönem, stratejik bir akılla inşa edilen Türkiye Yüzyılı’nın en büyük kazanımlarından biri olacaktır.”







