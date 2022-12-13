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ORDU TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyanın en büyüğü Türkiye'de ise tek olacak: Ordu'da dalgalı elektrik santrali kurulacak

Türkiye'de ilk defa dalgalı elektrik santrali kurulacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekliyor. Kurulacak olan santralin yatırım bedelinin 150 milyon dolar olması planlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın en büyüğü Türkiyede ise tek olacak: Orduda dalgalı elektrik santrali kurulacak
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Ordu Büyükşehir Belediyesi kentin enerji ihtiyacını karşılama noktasında yeni bir yatırımı hayata geçiriyor. Belediye tarafından daha önce hayata geçirilen rüzgar ve güneş enerji üretim tesislerinin yanı sıra dalgadan da enerji üretimi gerçekleşecek. İsrailli şirket ile yapılan anlaşma kapsamında 77 MW olarak tespit edilen dalga enerjisi Ordu'nun ihtiyacı için kullanılacak. Aynı zamanda santral dünyanın en büyük dalgalı elektrik santrali olacak.

'BİRKAÇ ETAP HALİNDE İNŞA EDİLECEK'

İsrail merkezli Eco Wave Power şirketi ile Ordu Enerji arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, riskleri azaltmak üzere santralin birkaç etap şeklinde inşa edileceği belirtiliyor.

'77 MW GÜCE SAHİP'

Santralin, 77 megavat gücünde ve yatırım bedelinin 150 milyon dolar olması planlanıyor. Öncelikle kurulacak 4 megavatlık tesis sonrası nominal güce doğru yükseltme yapılacak. Enerji alanında atılacak bu adımla, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınması bekleniyor.

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