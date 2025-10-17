Yeni Şafak
Durakta beklerken hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

22:5617/10/2025, Cuma
DHA
Düzce D-655 karayolu Sancaklar mevkisi

Düzce'de D-655 karayolu Sancaklar mevkisinde hafif ticari araç, önünde seyreden otomobilin yanından hızla geçtikten sonra kontrolden çıkarak durakta bekleyen kişilere çarptı. Kazada ağır yaralanan Selma Sevgeç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce’de önünde seyreden otomobili geçtikten sonra kontrolden çıkan hafif ticari araç, otobüs durağında bekleyen 1'i çocuk 2 kişiye çarptı. Durakta bekleyenlerden Selma Sevgeç (43) yaşamını yitirirken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Düzce D-655 karayolu Sancaklar mevkisinde meydana geldi. Enes Y. idaresindeki 81 AEM 093 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden otomobilin yanından hızla geçtikten sonra kontrolden çıkarak durakta bekleyen kişilere çarptı. Kazada durakta bulunanlardan Talha A.(12) ve Selma Sevgeç (43) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Selma Sevgeç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. Araç sürücüsü Enes Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



