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Duvara çıkan çocuk dengesini kaybedince demir parmaklı koluna saplandı

Duvara çıkan çocuk dengesini kaybedince demir parmaklı koluna saplandı

08:3126/03/2025, Çarşamba
IHA
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Küçük çocuk, kesilen demir parmaklıkla beraber hastaneye kaldırıldı.
Küçük çocuk, kesilen demir parmaklıkla beraber hastaneye kaldırıldı.

Adana'da çıktığı duvarda dengesini kaybedince koluna demir parmaklık saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Çocuk, kesilen demir parmaklıkla hastaneye götürüldü.

Adana Seyhan'da 11 yaşlarındaki çocuk, apartmanın bahçesinde oynarken demir parmaklıkların bulunduğu duvara çıktı. Duvarın üzerinde yürüyen çocuk, dengesini kaybetmesiyle demir parmaklık sağ koluna girdi. Annesinin haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu sakinleştirdikten sonra demir parmaklığı keserek çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Küçük çocuk, kolunda kalan demir parçasının çıkarılması için olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan çocuğun kurtarılma anı itfaiye ekiplerinin kamerasına yansıdı.



#adana
#seyhan
#parmaklık

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