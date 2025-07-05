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Düzce'de ekipler kesintisiz içme suyu için aralıksız çalışıyor

Düzce'de ekipler kesintisiz içme suyu için aralıksız çalışıyor

09:595/07/2025, Cumartesi
IHA
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Düzce'de ekipler kesintisiz içme suyu için aralıksız çalışıyor
Düzce'de ekipler kesintisiz içme suyu için aralıksız çalışıyor

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde köylerde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Düzce İl özel İdaresi ekipleri tarafından makine ve ekipman desteği sağlanarak, Düzce'de köylerde içme suyu çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Çakırhacıibrahim köyünde, kaptajdan ana depoya 1 kilometre uzunluğunda yeni hat yapım çalışması sürdürülüyor.


Ekiplerce yapılan teknik incelemeler doğrultusunda, ihtiyaç duyulan köylerde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu teminini sağlamak amacıyla çalışmalar devam edecek.



#Düzce
#Düzce İl Özel İdaresi
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