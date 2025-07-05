Düzce'de ekipler kesintisiz içme suyu için aralıksız çalışıyor

Düzce İl özel İdaresi ekipleri tarafından makine ve ekipman desteği sağlanarak, Düzce'de köylerde içme suyu çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Çakırhacıibrahim köyünde, kaptajdan ana depoya 1 kilometre uzunluğunda yeni hat yapım çalışması sürdürülüyor.