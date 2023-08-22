Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürüyor: Antalya'da 270 kaçak göçmen yakalandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri operasyon yaptı. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 270 kaçak göçmeni Manavgat Irmağı'nda tekneye binerken ve saklandıkları ormanda yakaladı.