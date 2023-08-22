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Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürüyor: Antalya'da 270 kaçak göçmen yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 270 kaçak göçmen yakalandı.

17:32 . 22/08/2023 Salı
DHA
Antalya/Manavgat

Antalya/Manavgat

Türkiye'den İtalya'ya yasa dışı göçmen taşınacağı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, 4 şüphelinin organizasyonuyla, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen ve çeşitli illerde kaçak olarak ikamet eden, aralarında İran, Afganistan, Irak ve Filistin uyruklu düzensiz göçmenlerin Manavgat'tan çıkış yapacakları tespit edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri operasyon yaptı. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 270 kaçak göçmeni Manavgat Irmağı'nda tekneye binerken ve saklandıkları ormanda yakaladı.

İtalya'ya gitmek için anlaşmışlar

Jandarmayı görünce kaçan göçmenlerin bir kısmı takip sonucu Sorgun Ormanı'nda yakalandı. Kaçak göçmenler kimlik tespitinin yapılması amacıyla otobüslerle Sarılar Mahallesi'ndeki spor salonuna götürüldü. İşlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek düzensiz göçmenleri İtalya'ya götürmeyi vadeden ve organizatör oldukları değerlendirilen 4 kişi de teknede yakalanıp gözaltına alındı. İtalya'ya gitmeyi planlayan düzensiz göçmenlerin, organizatörlerle 7 ila 10 bin euro arasında ücret karşılığı anlaştığı belirtildi.



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#göçmen
#kaçakçılık
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