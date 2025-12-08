Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne’de 'dur' ihtarına uymayan minibüs 8 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı

Edirne’de 'dur' ihtarına uymayan minibüs 8 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı

22:498/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü

Edirne istikametinde ilerleyen panelvan minibüs polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak yaklaşık kaçan sürücü 8 kilometre kovalamaca sonrası yakalandı. Polis ekiplerinin yakalanan minibüste yaptığı kontrolde Afganistan uyruklu 7’si çocuk 20 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Sürücü Y.K. ve M.K. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.

Edirne’de polis ekiplerinin
"dur"
ihtarına uymayan panelvan minibüs, yaklaşık 8 kilometre süren kovalamacanın ardından Kırklareli kavşağında kaza yapınca durduruldu. Araçta 7’si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Havsa’dan Edirne istikametine ilerleyen 34 VB 7483 plakalı panelvan minibüs, polis ekiplerinin
"dur"
ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri minibüsü takibe aldı. Yaklaşık 8 kilometrelik kovalamaca, panelvanın Kırklareli kavşağında geri manevra yaparak kaçmaya çalıştığı sırada refüje çarpmasıyla sona erdi. Çarpmanın ardından araçtan uzaklaşmaya çalışan sürücü Y.K. ile yanındaki M.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Minibüste yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 7’si çocuk 20 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Göçmenler, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili sürücü Y.K. ve M.K. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.


#Dur İhtarı
#Kovalamaca
#Göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tapuda yeni dönem başladı: Vekalet ve azil işlemleri e-Devlet'ten yapılacak