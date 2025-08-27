Yeni Şafak
Edirne’de su arızası çalışmasında doğalgaz hattı patladı: Facianın eşiğinden dönüldü

22:4027/08/2025, Çarşamba
IHA
Edirne Belediyesi ekiplerinin su arızasını gidermek için başlattığı çalışmalar sırasında doğalgaz hattında patlama yaşandı.

Edirne Merkez Cumhuriyet Mahallesi 20025. Sokak üzerinde su arızasına müdahale eden Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kazı çalışması sırasında doğalgaz boru hattına zarar verdi.
Yeni yerleşim bölgesi olarak bilinen ve lüks konutların bulunduğu mahallede kepçe operatörünün doğalgaz boru hattını koparması üzerine yaşanan patlama ile vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Kısa sürede olay yerine gelen Gazdaş ekipleri, doğalgaz akışını kontrol altına alarak, muhtemel bir faciayı önledi.
Kazanın ardından çevreye yayılan yoğun gaz kokusu yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda hissedildi. Doğalgazın çevresel faktörlerden dolayı tutuşmaması, bölgede büyük bir felaketin yaşanmasının önüne geçti.


