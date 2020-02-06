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EĞİTİM

Eğitim seviyemiz uluslararası rekabete açılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ülke olarak eğitim seviyemizin çok daha yükselmesi ve uluslararası rekabete açılması anlamında birçok tedbir alıyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu da bu tedbirlerin yol haritası biçiminde ortaya konulmuş bir doküman” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Okuryazarlık Seferberliği İkinci Yılı Etkinliği’ne katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, etkinlikte yüksek bir heyecan ve motivasyonla okuma yazma öğrenmenin uyandırdığı hissiyatı hep birlikte gördüklerini kaydetti. Bakan Selçuk, “Burası bana, benim çocukluğumda annemin hiç okula gitmemiş olmasından kaynaklanan okuma yazma bilmemesi ve bize okuma yazma öğretmeye çalışırken de kendisinin de okumayı öğrenmiş olmasını hatırlattı. O gün annem bize okuma yazma öğretirken öğrendi; ama devletimiz her zaman okuma yazma kurslarının yaygınlaşması, ilerlemesi ve gelişmesi konusunda desteklerini hiç esirgemedi” dedi.

‘DESTEĞE HAZIRIZ’

Bakan Selçuk, başlatılan seferberlikte çok önemli adımlar atıldığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Ülke olarak eğitim seviyemizin çok daha yükselmesi ve uluslararası rekabete açılması anlamında Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde birçok tedbir alıyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu da bu tedbirlerin yol haritası biçiminde ortaya konulmuş bir doküman. Halkımızın talepleri konusunda yüksek bir farkındalığımız var. Sizlerin okuma yazma konusundaki bu cesaretinizin ayrı bir önemi var. Özellikle erkek kursiyerlerimizin cesaretini ayrıca önemsiyorum. Çünkü, hanımefendiler zaten hep cesaretliler. Onların cesaretini sorgulamıyoruz ve üzerinde düşünmüyoruz bile. Ama sayıları az da olsa erkek vatandaşlarımızın da bu taleplerini dikkate almak konusunda duyarlıyız. Halk eğitim merkezleri sizlerin kurslara devam edebileceği bir ortamdır. Halk eğitim merkezlerimizden çok daha fazla yararlanmanız konusunda da tavsiyelerimizi ortaya koymak isteriz. Ama okuma yazmanın çok ötesinde neye ihtiyacınız olursa, Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bunun alt yapısıyla hazırız. Hepimiz birlikte sizlerin hizmetinizdeyiz. Neye ihtiyacınız olursa bunun alt yapısını rahatlıkla kurabiliriz. Desteğe hazırız.” Bakan Selçuk konuşmasının ardından, kursiyerlere katılım sertifikalarını verdi.

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