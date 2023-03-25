EGM açıkladı: Deprem bölgesinde enkazdan çıkarılan 1297 kişinin kimliği tespit edilemedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü yetkilileri sunumlarını gerçekleştirdi.

Mercan sunumunda, şu anda bölgede toplamda 77 bin 375 emniyet personelinin görev yapmakta olduğunu aktardı. Mercan ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde toplamda 216 personelin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Komisyon Başkanı Eroğlu'nun, depremde ölen vatandaşlardan kimliği tespit edilemeyenlerin sayısına ilişkin sorduğu soruya Mercan, "Şu anda bizim DNA örneği aldığımız, mümkünse, imkanı varsa parmak izi örneği aldığımız ve yerlerini bildiğimiz; şu an mezarlarını bildiğimiz ancak kimliklendiremediğimiz 1297 civarı vatandaşımız var. Bunların kimliklendirme çalışmaları halen devam etmekte. Bölgede hem jandarma hem polis bölgesi olarak 305 şahsın kayıp olduğuyla ilgili ihbar tarafımıza yapılmış ve değerlendirme yapılmaktadır" cevabını verdi.