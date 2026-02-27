Yeni Şafak
Eğribel Tüneli girişinde çığ düştü: Yol ulaşıma kapandı

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Eğribel Tüneli girişine çığ düştü. Düşen çığ nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, can veya mal kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayan Eğribel Tüneli girişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çığ düştü, karayolu ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçesi Asarcık köyü mevkiinde tünel girişine düşen çığ, ulaşımın aksamasına neden oldu. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.


Karayolları ekiplerinin bölgede çığ temizleme çalışmalarına başladığı, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



