Eksi 17 derecede şehitlerin izinde

Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılında Türkiye tek yürek oldu. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen anma yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Eksi 17 dereceyi bulan soğukta Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, Allahuekber Dağları’nda donarak şehit düşen on binlerce askeri dualarla andı.

SABAH ERKENDEN BAŞLADI

Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılı dolayısıyla Kars Valiliği koordinasyonunda düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş, sabahın erken saatlerinde başladı. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen genç, yaşlı binlerce vatandaş, “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” ve “Bu Toprakta İzin Var” temasıyla Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde buluştu. Jandarma ve polis ekipleri, 4,5 kilometrelik yürüyüş güzergâhı boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldı.

YOĞUN KATILIM

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış’ta, soğuk havaya rağmen katılımın yoğunluğu dikkat çekti. Kızılay ekipleri, toplanma alanında kurdukları çadırlarda vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulundu.

Anma programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

DEDELERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU YERDEYİZ

Her yıl kısa kollu tişörtle ve dev Türk bayrağıyla yürüyüşe katılan Rizeli Ramazan Çepni, 16 yıldır Sarıkamış anmalarına geldiğini belirterek, “Dedelerimizin şehit olduğu yerdeyiz. Güneş var ama onlar tipi altında şehit oldular. Bu duygularla geliyoruz” dedi. Vatandaşlardan Osman Köseoğlu ise üniversiteli 100 kişilik bir grupla yürüyüşe katıldıklarını belirterek, “İki dedesini burada şehit vermiş biri olarak, yaklaşık 15 yıldır bu etkinliklere katılıyorum. Burada şehit olanlar geri dönmeyi düşünmediler” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, Kur’an-ı Kerim okunması, tekbir ve salavatların ardından Ay-Yıldızlı Tören Alanı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sonunda şehitlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.

BU VATAN KOLAY KAZANILMADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış’ın bir destan olduğunu vurgulayarak, “Bu vatan kolay kazanılmadı. Bayrak için, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu bilinci genç kuşaklara aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Yürüyüşün ardından Ay-Yıldızlı Tören Alanı’nda çelenk sunumu yapıldı, mehteran gösterisi düzenlendi.

Kütahya da Sarıkamış’ın izinde

Kütahya’da Sarıkamış Harekâtı’nda şehit düşen askerler anısına "Sarıkamış’ın İzinde" programı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen anma etkinliği, sabah namazı ve doğa yürüyüşüyle başladı. Program kapsamında ilk olarak Ulu Cami’de sabah namazı kılındı. Namazın ardından katılımcılar, Çamlıca bölgesinde düzenlenen doğa yürüyüşünde bir araya gelerek Sarıkamış şehitlerini andı. Etkinlik sonunda gençlere çorba ikramı yapıldı.

HER ZAMAN HAZIRIZ

Programda konuşan Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Sarıkamış’ta yaşanan kahramanlık mücadelesine dikkat çekerek, "Allah bir daha bu vatanda varlık-yokluk mücadelesi yaşatmasın. Ancak gerekirse bugün burada gördüğümüz birlik ve beraberlik ruhu, bu milletin her zaman hazır olduğunu göstermektedir" dedi.







